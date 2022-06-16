الفراج: دولة تنفق مليارات الدولارات لتسميم العلاقات السعودية الأمريكية

عادل الحربي(صدى):

قال المحلل السياسي أحمد الفراج، إن لوبي إحدى الدول أنفق في أمريكا مليارات الدولارات لتسميم العلاقات السعودية الأمريكية.

وأضاف: ولا يزال ينفق مليارات الدولارات لشراء ذمم ساسة وإعلاميين وأكاديميين أمريكيين بالأصل والتجنّس، وذلك لتسميم العلاقات الامريكية السعودية.

وتابع: ثم خلال أشهر، ضاعت تلك المليارات، التي لو أنفقتها هذه الدولة على بنيتها التحتية وشعبها لكان خيرا لها وخيرا للعالم.

يذكر أن جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة يومي 16 و 17 ذي الحجة 1443هـ، الموافقين 15 و 16 يوليو 2022م، يلتقي خلالها بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، لبحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين.