بسبب الجفاف.. قرود تُصاب بالجنون وتهاجم الأطفال لسد جوعها

أديس أبابا(صدى):

أدت موجات الجفاف في إثيوبيا إلى إصابة القرود بحالة من الجنون بسبب الجوع والعطش، الأمر الذي أدى إلى قيام القرود بمهاجمة الأطفال وكذلك الماشية الحية.

وتسبب الجفاف في تفاقم الظروف المعيشية الصعبة في البلاد ، والتي دمرها الصراع والصعوبات الاقتصادية بسبب عوامل خارجة عن سيطرة السكان.

َوأفادت إحدى المنظمات الخيرية أن 185000 طفل يعانون من أكثر أشكال سوء التغذية فتكًا، وذلك بسبب الجفاف، الأمر الذي جعل العديد من العائلات يتركون منازلهم ليتجولوا في البلاد بحثا عن الماء والطعام