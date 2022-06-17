المملكة تحقق مراتب متقدمة بالسوق المالية

الرياض(صدى):

وصلت المملكة لمراتب متقدمة في المؤشرات المرتبطة بالسوق المالية، وذلك وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية.

وجاء ترتيب المملكة في 9 مؤشرات ضمن 12 مؤشراً تتعلق بالأسواق المالية، في حين حافظت 3 مؤشرات على الترتيب ذاته مقارنةً بالعام 2021.

وأفادت التقارير بأن المملكة احتلت المركز الأول في مؤشر رسملة سوق الأسهم ومؤشر، حقوق المساهمين، فيما حلت في المرتبة الثانية في مؤشري الأسواق المالية ورأس المال الجريء.

وجاءت في المرتبة الثالثة في مؤشري الطرح العام الأولي ومجالس الإدارة ضمن مجموعة العشرين، لتكون بذلك قد حلت في إحدى المراتب الثلاث الأول في 6 مؤشرات من أصل 12 مؤشراً.

وقالت الهيئة:” أنها تواصل الجهود لتحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال محور اقتصاد مزدهر لتحقيق مراكز متقدمة.”

والجدير بالذكر أن السوق المالية نجحت خلال الفترة الماضية في الانضمام إلى عدد من المؤشرات الدولية، التي من شأنها أن تجعل السوق المالية المحلية محل اهتمام المستثمرين الأجانب،