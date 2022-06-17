بالفيديو.. فتاة ترعى حوار في منزلها وتثير جدلاً واسعًا

أميرة خالد(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول لفتاة تربي حوارًا في شقتها؛ بين حالة من التعجب والإعجاب بمنظره الغريب.

وأظهر المقطع صغير الناقة متنقلًا بين الغرف في الشقة، في الوقت الذي ينشغل فيه أهل البيت بممارسة نشاطهم.

ولقى الفيديو تفاعلاً واسعًا حيث اعتبر بعض المتابعين أن تربيته أفضل من تربية القطط، بينما عبر آخرون عن خوفهم من تحركه بالقرب منهم.

كما لقت الطريقة التي يمشي بها الحوار حالة من التعجب، حتى ظن بعض المتابعين أنه مريض، و اعتبر آخرون أنه في صغره وحركته الخفيفة تشبه حركة الغزال.