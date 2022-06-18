هل يجوز كشف الوجه أمام أخي الزوج وابن العم؟ الخضير يجيب

عل(صدى):

أجاب الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، على سؤال مفاده: هل يجوز كشف الوجه عند أخي الزوج وابن العم، ومصافحتهم لها، علمًا أنهم يعيشون معًا في بيت واحد؟

وقال الخضير: لا يجوز للمرأة أن تكشف حجابها وتسفر عن وجهها عند أخي الزوج؛ لأنه ليس بمحرم لها، وكذلك ابن العم، هؤلاء أجانب بالنسبة لها.

وأضاف: يجب أن تحتجب عنهم ولو عاشوا معًا، والأصل ألا يعيشوا معًا في بيت واحد؛ درءًا للمفاسد، لكن إذا اضطروا إلى ذلك فكل يعيش في بيته أي: في غرفته -الغرفة الواحدة يسمونها بيتًا- .

وتابع: ومع ذلك يحتاطون لأنفسهم، ولا يدخل ابن العم ونحوه وأخو الزوج، هذا هو الذي فُسِّر به الحمو الذي قال فيه النبي -عليه الصلاة والسلام-: «الحمو الموت»، فمثل هذا يجب الاحتياط منه أكثر من غيره.