بالفيديو.. المطلق يوضح حكم من رفض خطيب لابنته بسبب اختلاف العائلة

الرياض(صدى):

أوضح الشيخ عبدالله المطلق، حكم من رفض خطيب لابنته بسبب اختلاف العائلة.

وقال عبدالله المطلق، خلال برنامج فتاوى عبر قناة السعودية، أن ذلك ليس عذرًا للرفض، لافتًا إلى أن الصحابة تزوجوا من خارج العائلة حتى الإمام علي بعد وفاة فاطمة.

وأشار المطلق، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة، تزوج من الكثير من القبائل العرب، مضيفًا أن الرفض بسبب احتلاف العائلة لا يجوز.