بالاتفاق مع زوجها.. أم ترمي مولودها في المقبرة

تونس(صدى):

تجردت امرأة في تونس من الإنسانية، متعمدة رمي مولودها بإحدى المقابر بجهة قربة من ولاية نابل، فور ولادتها.

وكان الأهالي قد عثروا على رضيع ملقى بإحدى المقابر بجهة قربة، ليتم نقل الرضيع الى إحدى المستشفيات المحلية لمتابعة حالته الصحية.

وبعد التحريات من قبل الوحدات الأمنية، تمكن الوصول إلى أن امرأة متزوجة وأم لأربعة أبناء وراء الواقعة.

وكشفت المتهمة أنها اتفقت مع زوجها على إخفاء حملها عن العائلة نظرا لتدهور ظروفهم الاجتماعية، مشيرة إلى أنها قامت بوضع مولودها بإحدى المقابر وقامت بقص حبل السرة بمفردها بواسطة مقص جلبته معها ثم عمدت الى تركه بمفرده والمغادرة على الفور دون أن ينتبه لها أحد.