شركة تقوم بتجميد جثث الأثرياء مقابل 150 ألف دولار

كانبرا(صدى):

تقوم إحدى الشركات الأسترالية بتقديم فرصة للعودة من الموت للأثرياء، حيث أنها تعمل على تجميدهم داخل ثلاجة مبردة لحفظ الجثث حتى يتمكن العلم من إحيائهم بعد ذلك، في اعتقاد كاذب بأن الموتى يُبعثون بعد الموت.

ويُقدم المشاركون على دفع مبالغ ضخمة قدرها 150 ألف دولار (ما يزيد على 2 مليون و700 ألف جنيه مصري)، وذلك من أجل تغليفهم بالنيتروجين السائل عند درجات حرارة قريبة من -200 درجة مئوية في الغرف الفولاذية.

وتحتوي المنظمة الغير هادفة للربح بالفعل على 40 مكانًا، معظمها محجوز لمؤسسيها، ليتم ملؤها في المرحلة الأولى من مشروعهم.

كما أنها تخطط لإضافة 600 موقع آخر بمجرد بناء مستودعات إضافية، وتروج الشركة إلى أن فكرة الموت عملية تدريجية ويمكن عكسها إذا تم تجميد الجثة بسرعة كافية.