ثنائي الاتحاد يشاركان في مواجهة الاتفاق 

ماجد محمد(صدى):

يفكر الجهاز الفني لنادي الاتحاد، بقيادة الروماني كوزمين كونترا، في لحاق الثنائي مد الله العليان والبرتغالي أندريه فيليبي بمواجهة الاتفاق، الخميس المقبل في الجولة الـ 29 من بطولة دوري.

ووفق للمعلومات الواردة فإن الإسباني إيفان دياز، المعد البدني في الاتحاد وضع برنامجا بدنيا مكثفا على الثنائي أندريه فيليبي ومد الله العليان من أجل تجهيزهما لخوض مباراة الاتفاق، الخميس المقبل، بحسب “الرياضية”.

وكان نادي الاتحاد خسر وديا من نظيره الأهلي بثلاثية مقابل هدفي، يوم الجمعة الماضي ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدوري يومي 23 و27 من الشهر الجاري.