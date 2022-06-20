علماء يوضحون لماذا نرى الكوابيس أثناء النوم

أميرة خالد(صدى):

تعتبر دراسة الأحلام معقدة ، ولا يزال هناك الكثير من الأشياء التي لا يفهمها الباحثون، حيث يواجه كل شخص على هذا الكوكب ما لا يقل عن ثلاثة إلى ستة أحلام في الليلة .

قال سيجموند فرويد ، أحد الآباء المؤسسين لعلم النفس الحديث :” أن الأحلام هي وسيلة للعقل لإطلاق الأفكار والمشاعر المكبوتة.”

وتختلف آراء الباحثون عن هذا الموضوع حيث يعتقد البعض أن الأحلام ليس لها معنى، بينما يعتقد البعض الآخر أنها عملية العقل الباطن.

وأفاد الباحثون في جامعة هارفارد بأنه من المستحيل القضاء تمامًا على الكوابيس، ومع ذلك ، هناك عدة طرق لعلاج الأحلام السيئة اعتمادًا على السبب المفترض:

– يجب تحديد سبب التوتر ، إن وجد، كما يجب إيجاد طرق فعالة للتعامل معه.

ووجدت بعض الدراسات أيضًا أن الأشخاص الذين يعانون من الكوابيس، قد يكونوا قادرين على تخفيف انزعاجهم من خلال تغيير وضع نومهم.