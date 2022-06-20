رد فعل صامويل إيتو بعد معاقبته بالحبس مع وقف التنفيذ

وكالات(صدى):

كشفت وسائل إعلامية إسبانية ردة فعل رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، ولاعب برشلونة السابق، صامويل إيتو، ووكيله خوسيه ماريا ميساليس، بشأن الحكم الذي بشأن تهرب الأول من الضرائب.

وكان إحدى المحاكم في مدينة برشلونة قد أدانة اللاعب السابق ووكيله بجريمة التهرب بعد أن اعترفا بالتهرب من سداد 3 ملايين و872 ألفا و621 يورو، كضرائب للخزانة العامة خلال الفترة بين 2006 و2009.

وأكد اللاعب السابق أنه كان صغير في السن حينها كما أظهر استجابة في تسديد الضرائب ودفع جزءا منها ما دفع المحكمة إلى معاقبته بالسجن 22شهرا مع إيقاف التنفيذ، وهو الأمر الذي تقبله اللاعب بصدر رحب.