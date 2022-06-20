بالفيديو.. استشاري يوضح أبرز أسباب التشوهات الخلقية في الحمل ودور الأم فيها

أميرة خالد(صدى):

أوضح الدكتور عبدالله الشهري استشاري الجراحة العامة وجراحة الصدر والمناظير للأطفال وحديثي الولادة أبرز أسباب التشوهات الخلقية في الحمل.

وقال الشهري :” هناك أسباب كثيرة للتشوهات الخلقية منها أسباب وراثية، وكذلك بعض العوامل البيئية التي تؤثر على الأم أثناء فترة الحمل، وهناك أسباب أخرى تتعلق بتناول الأم لأدوية معينة أو تعرضها للإشعاع”.

واستعرض الشهري صورا لبعض حالات التشوه الخلقي، منها ظهور التورم في رقبة الطفل والذي يسمى بالورم المسخي، مبيناً أن الأمر الجيد فيه هو امكانيه تشخيص المرض خلال فترات الحمل الأولى”.

وأكد أن التشوهات الخلقية هي عبارة عن خلل يحدث للجنين وقت التكوين، مشيراً إلى أنه يمكن تشخيصها ومعرفتها في خلال الحمل وتوقعها ربما قبل الحمل

د. عبدالله الشهري – استشاري الجراحة العامة وجراحة الصدر والمناظير للأطفال وحديثي الولادة يعلق على أشكال التشوهات الخلقية للأجنة وتوقيت تشخيصها وطرق العلاج @shehri_md#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Mxmu54zQxw — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 20, 2022

د. عبدالله الشهري – استشاري الجراحة العامة وجراحة الصدر والمناظير للأطفال وحديثي الولادة: هذه أبرز أسباب التشوهات الخلقية في الحمل .. وللأم دور فيها @shehri_md#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/7lRVJrTCSh — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 20, 2022