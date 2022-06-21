شركة أمريكية تعرض 2000 دولار مقابل تربية الصراصير في المنزل

واشنطن(صدى):

اتخذت إحدى شركات نورث كارولينا في الولايات المتحدة الأمريكية، لمكافحة الحشرات نهجًا معاكسًا، لتشجيع الناس على تربية الصراصير داخل منازلهم، وذلك مقابل آلاف الدولارات من أجل استخدامها في تجربة علمية.

وأعلنت الشركة عبر موقعها على الإنترنت الأسبوع الماضي عن حاجتها لمتطوعين، لدراسة لمدة 30 يومًا حول فعالية العديد من علاجات الصراصير التي تصنعها.

ويُشار إلى أن الدراسة لديها بعض المتطلبات والتأكيدات، حيث اشترط موقعها على الإنترنت أن عمر المتطوعين يجب ألا يقل عن 21 عامًا.

وأوضحت أنه يجب على المشاركين منح ما يقرب من 100 صرصور أمريكي في منازلهم، واختبار علاج الصراصير وتصوير العملية، في المقابل سيحصلون على 2000 دولار.

وشددت الشركة التنبيه على عدم استخدام أي علاجات إضافية للصراصير خلال فترة الدراسة.

يُذكر أن الشركة قد وعدت المشاركين بأن جميع العلاجات التي تستخدمها ستكون آمنة للبشر والحيوانات الأليفة، وأنهم سيتركون العقار خاليًا من الصراصير .