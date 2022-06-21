انتحار 9 أشخاص من عائلة واحدة لسبب مجهول

نيودلهي(صدى):

عثرت الشرطة الهندية على تسع جثث من عائلة واحدة في منزلين داخل بلدة واحدة، حيث تشابهت الجريمة بعملية انتحار جماعي.

وأوضحت الشرطة أنه لم تكن هناك إصابات في أي من الجثث، وأنها تشتبه في أن الوفيات كانت نتيجة اتفاق انتحار نجم عن مشاكل مالية.

وأفادت الشرطة في تحقيقاتها أن المتوفون التسعة ينتمون إلى عائلتي شقيقين طبيب بيطري ومعلم نتيجة اتفاق انتحار.

فيما يجري التحقيق حاليًا في أسباب الانتحار، لكن التحقيقات قد تشير في أن العائلات واجهت بعض المشكلات المالية.