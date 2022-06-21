لجنة الاحتراف تحدد فترات تسجيل اللاعبين للموسم الرياضي 2022-2023

ماجد محمد(صدى):

كشفت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين باتحاد كرة القدم، مساء اليوم، فترات تسجيل اللاعبين للموسم الرياضي 2022.

وأضافت أن فترات التسجيل “الصيفية” في دوري المحترفين ودوري الدرجة الأولى والثانية ستبدأ في 28 يونيو الجاري على أن تنتهي الفترة لدوري المحترفين يوم 31 أغسطس .

وأشارت إلى أن التسجيل سينتهي في دوري الدرجة الأولى في يوم 8 سبتمبر ودوري الدرجة الثانية في 17 من الشهر ذاته، في حين ستكون فترة التسجيل الثانية “الشتوية” للدرجات الثلاث ذاتها، يوم 1 يناير على أن تنتهي يوم 28 من الشهر ذاته.

وأضافت أن بداية التسجيل “الفترة الصيفية” لدوري الدرجة الثالثة والرابعة والفئات السنية، ستكون 28 يونيو الجاري، وستنتهي بالنسبة للدرجة الثالثة في 26 أكتوبر المقبل، والرابعة في اليوم ذاته ، بينما ستنتهي فترة التسجيل في 30 نوفمبر بالنسبة للفئات السنية.

ونوهت بأن فترة الانتقالات الشتوية للدرجة الثالثة والرابعة والفئات السنية ستبدأ في يوم 1 يناير 2023، وستنتهي بالنسبة للدرجة الثالثة في 8 فبراير المقبل، والرابعة في اليوم ذاته ، بينما ستنتهي فترة التسجيل في 29 مارس المقبل بالنسبة للفئات السنية.