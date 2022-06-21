الكشف عن مواصفات سارمات الباليستي أخطر أنواع الأسلحة النووية 

موسكو(صدى):

يعد “سارمات” الباليستي، أو “الشيطان 2″، أحد أهم الأسلحة الاستراتيجية التي طورتها روسيا في السنوات الأخيرة.

ويعتبر “أر أس 28” سارمات صاروخ نووي باليستي عابر للقارات، ذو قدرات تدميرية عالية، قادر على اجتياز أي منظومة دفاعية، وتصل سرعته إلى 24 ألف كيلومتر في الساعة، أو عمليا 20 ماخ، أي 20 مرة سرعة الصوت.

ويتجاوز قطره 3 أمتار، ويبلغ مداه 18 ألف كيلومتر، مع قدرة تفجيرية هائلة قادرة على تدمير مناطق شاسعة، كما أنه أيضا عابر للقارات، وقادر على الطيران عبر القطبين الشمالي والجنوبي.

كما أن خصائصه الفريدة تجعله قادرا على حمل ما بين 7 و10 رؤوس حربية نووية وفرط صوتية، بوزن نحو 10 أطنان، ويستطيع الانطلاق حتى بعد ضربة نووية من قبل العدو، ويمكنه التفوق على جميع الأنظمة الحديثة المضادة للطائرات.