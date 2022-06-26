اعترافات قاتل نيرة أشرف: كنت بصرف عليها وجبتلي بلطجية

القاهرة(صدى):

شهدت قضية الفتاة المصرية نيرة أشرف التي قتلت على يد شاب مصري أمام جامعة المنصورة تطورات جديدة فيما يتعلق باعترافات القاتل.

وأدلى الشاب المصري قاتل الفتاة المصرية نيرة أشرف باعترافات مثيرة حيث أكد أن والدتها هي السبب فيما ألت إليها الأمور، حيث ذكر أن المجني عليها أكدت له أن أسرتها كانت تعلم بقصة حبهما لكن اكتشف عندما ذهب لمنزلها أن الأسرة لا تعلم شيء كما أن أسرتي رفضت هذه العلاقة

وذكر أنه كان يصرف عليها لكنه أدرك بعد ذلك أنها كانت تستغله لتوصل لمصلحتها، وأن والدتها قالت لها أن تعرف أكثر من شخص وتأخذ مصلحتها ثم تتركه.

وأضاف أن المجني عليها هددته وقالت له أنها ستجلب له بلطجية، مشيرا إلى أن أسرتها بالفعل جعلته يوقع على إيصالات أمانة بالقوة، وفي يوم الحادثة شاهدها بتضحك فاتعصبت واتضايقت وقال “تستاهلي بقا”.

وأكد أنه المجني عليها قامت بإيذائه، وأنه نادم على ما فعله ولم يكن يتمنى أن يشاهدها في الحادث حتى لا يرتكب الجريمة.