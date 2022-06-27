رحالة عراقي يصل إلى مكة قادما من بريطانيا سيرا على الأقدام 

مكة المكرمة(صدى):

وصل الرحالة العراقي آدم محمد إلى مكة المكرمة، بعدما انطلق من بريطانيا يوم 1 أغسطس الماضي متجهاً إلى مكة لأداء فريضة الحج، سيراً على الأقدام ومصطحباً عربة ذات ثلاث عجلات لنقل أغراضه.

وقال آدم محمد، إنه يسكن بريطانيا منذ نحو 25 عاماً، موضحا أنها بعد فرض حظر التجول بسبب جائحة كورونا، شغل نفسه بقراءة القرآن وفهمه.

وأشار إلى أنه بعد سنة ونصف من الدراسة العميقة في القرآن استيقظ في يوم ما من النوم ووجد في صدره شيئا يقول له اذهب سيرا على الأقدام إلى مكة.

وأبان أن استعداده للرحلة قد استغرق شهرين فقط، ومدت له في ذلك منظمة بريطانية يد العون، مردفا أن كثيرا من الناس ساعدوه في طريق رحلته لكنه لم يطلب المساعدة من أحد.