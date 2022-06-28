زينة توجه رسالة تزامنًا مع ازدياد حالات الانتحار والقتل

القاهرة(صدى):

حرصت الفنانة المصرية زينة، على توجيه رسالة للشباب الذين يقدمون على التخلص من حياتهم لأسباب عاطفية، وذلك بالتزامن مع ازدياد حالات الانتحار والقتل في مصر في الأيام القليلة الماضية.

وقالت زينة: الناس اللي بتنتحر علشان بتحب حد وتموت نفسها بسبب رفض الجواز، بتغضبوا ربنا علشان بني آدم أو بني آدمة، علشان تخلصوا من وشه وعشرته الكريهة.

وأضافت: ما فكرتوش لحظة في أهلكم اللي ربوا وتعبوا علشان يكبروكم وحرقة قلبهم عليكم لا إله إلا الله، ربنا يهدي الجميع.