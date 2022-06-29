أول تعليق لملك الأردن بعد حادثة تسرب الغاز بالعقبة

عمّان(صدى):

ترأس ملك الأردن عبدالله الثاني، أمس الثلاثاء، اجتماعا للوقوف على آخر التفاصيل المتعلقة بتسرب الغاز الذي وقع بميناء العقبة والآثار الناجمة عنه، داعيا إلى محاسبة المقصرين.

وشدد الملك على ضرورة تقديم توضيحات شفافة للرأي العام لكل ما حصل من خلال نتائج التحقيق، وتحديد الأخطاء ومحاسبة المقصرين وفق القانون.

وأشار الملك عبدالله إلى “أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية والاحتياطات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا”.

وأكد الملك أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، وأن الجميع بانتظار نتائج التحقيق”.

وكان قد توفى وأصيب عشرات الأشخاص، بينهم أردنيون وأجانب إثر سقوط وانفجار صهريج محمل بغاز الكلورين السام أثناء تحميله على باخرة في ميناء العقبة.