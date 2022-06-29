أبرز فوائد النخالة للهضم والقولون

الرياض(صدى):

تعد النخالة هي القشرة الخارجية للحبوب، وتحتوي كمية كبيرة من الألياف الغذائية المهمة لتسهيل ودعم عملية الهضم، وتليين الأمعاء والقولون، كما تمتص هذه الألياف الماء الموجود في الأمعاء الغليظة، وينتج عن ذلك تكوّن البراز أو الفضلات، وتسهيل خروجها من الجسم.

ويعمل ذلك على تخليص الإنسان من الإمساك، ويُحارب الانتفاخ، كون ذلك يمنع تكوّن الغازات، ويطردها بصورة فعالة، فيما ينصح الأطباء مريض القولون العصبي بتناول النخالة الطبيعية قبل تناول الوجبات الرئيسية خلال اليوم.

ويأتي ذلك بمقدار ملعقتين تقريباً قبل كل وجبة، لتجنب الإصابة بالقولون العصبي، وحتى علاجه والتخفيف من حدته.