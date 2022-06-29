استحداث العلاج الإشعاعي التداخلي بمدينة الملك فهد الطبية

الرياض(صدى):

أوضح استشاري العلاج الإشعاعي التداخلي بمدينة الملك فهد الطبية، سعد الرشيدي، ما هي تقنية المعالجة الحديثة المستخدمة لأول مرة في المملكة.

وذكر أنه يقصد بـالعلاج الإشعاعي التداخلي بأنها القسطرة الجراحية، مضيفا أن هذه الخدمة تم تطويرها في المدينة،وذلك وفقا لما ذكره قناة الإخبارية.

وأكد أنه تم تدريبهم على هذا العلاج في مركز عالمية بشمال الولايات المتحدة الأمريكية، وبعدها تم تطويرها في المدينة.