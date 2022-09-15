وثّق مقطع فيديو لمواطن لبناني، لحظة تعرضه لعملية سلب تحت قوة السلاح، وذلك بعد خروجه من أحد المصارف في مدينة شتورة البقاعية، وبحوزته حوالي 50 ألف دولار أمريكي.

وفي التفاصيل، أقدما مسلحين اثنين ملثمين على متن سيارة نوع “مرسيدس” لونها أسود مجهولة المواصفات، على سلب المواطن بقوة السلاح مبلغ 51 ألف دولار، من أمام فرع أحد المصارف في ​شتورة​، وفرا إلى جهة مجهولة.

وبتحقيق ​القوى الأمنية،​ أفاد المدعي بأن الأموال الّتي كانت بحوزته، هي لصالح شركة كابلات لبنان.

والجدير بالذكر أن لبنان تعاني من أزمة اقتصادية منذ نهاية عام 2019، وصنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، وخسرت العملة المحلية (الليرة) أكثر من 95% من قيمتها أمام الدولار.