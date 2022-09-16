تعرض الفنان الفنان المصري محمد رمضان لهجوم حاد بعد مقارنة أفلامه بأفلام أحد نجوم الزمن الجميل الفنان فريد شوقي.

وكان محمد رمضان قد هاجم الفنان الراحل فريد شوقي أثناء حواره التلفزيوني مع المذيعة نجوى إبراهيم في شهر يناير الماضي وقد تمت إعادة تلك الحلقة يوم الاثنين، وتسببت في هجوم كبير على محمد رمضان بسبب ما قاله عن فريد شوقي والفنان القدير فاروق فلوكس.

وقال رمضان خلال تصريحاته “أول عمل لفريد شوقي كان حميدو، وكان تاجر في المواد المخدرة، وكان بيقوم بعمل الفاحشة مع فنانة خلال الدور وبعد حملها قتلها، فيلم حميدو أصعب من فيلم عبده موتة فهناك نجوم كبار قدمت أشياء أصعب من عبده موتة”.

وردت على تلك التصريحات ابنه الفنان الراحل المنتجة ناهد فريد شوقي من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستقرام، قائلة “أنصحك يا رمضان لا تتعرض وتقارن بين أفلام والدي الفنان العظيم، التي خدمت المجتمع وغيرت القوانين، وبين أفلامك التي أدت إلى فساد الأخلاق والذوق، وأدت إلى جرأة القتل في الشوارع”.

وأضافت : “أفلام الجريمة زمان غيرت سلوك بشر للأحسن وقوانين بلد للأرحم، وحش الشاشة ملك الترسو، الأسطى حسن، حميدو.