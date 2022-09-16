قال المحامي محمد التمياط، إن نشر السناب عبر AirDrop في الأماكن العامة يُعد جريمة تحرش، مضيفا أن التحرش يشمل كل فعل أو قول أو إشارة لها مدلول جنسي تصدرمن شخص تجاه شخص آخر وتمس جسده أو عرضه أو تخدش حيائه بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة وبأي وسيلة كانت .

ولفت إلى أن وسائل الإثبات في هذه الحالات تكون مختلفة وتشمل الشهود والكاميرات والجوال، مضيفا أنه يمكن للمتضرر أن يبلغ الجهات الأمنية التي بدورها تتواصل مع الجهات المختصة ويحال الأمر للنيابة العامة، وذلك بحسب ما ذكره في قناة يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأضاف أن الأطفال إذا ارتكبوا جريمة التحرش يتم معاقبتهم وفق نظام الاحداث، وتختلف عقوباتهم باختلاف طبيعة القضية وملابساتها.