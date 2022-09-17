كشف الدكتور عادل باعيسى، استشاري الطب النفسي و مدير إدارة التوعية الصحية و الإعلام و العلاقات العامة في مستشفى الصحة النفسية بجدة، عن دور طبيب الأسرة في الرعاية الصحية للمجتمع.

وقال عادل باعيسى:”طبيب الأسرة مختص بتوفير رعاية صحية مستمرة وشاملة للأسرة والأفراد من جميع الأعمار ولكلا الجنسين ولجميع الأمراض والأعضاء الجسدية، فهو مبني بالأساس على معرفة المريض ضمن سياق الأسرة والمجتمع، بالإضافة إلى التركيز على الوقاية من الأمراض وتحسين مستوى الصحة”.

وأشار إلى دور طبيب الأسرة المتمثل في:

١-تقديم الرعاية الوقائية، وذلك عن طريق الاكتشاف المبكر للأمراض، وعوامل الخطورة المؤدية إليها، وتقديم التدخلات المناسبة في الوقت المناسب.

٢-تقديم الرعاية العلاجية، والمتابعة المستمرة للأمراض الشائعة والمزمنة.

٣-التنسيق، والإحالة، والمتابعة مع التخصصات الطبية الأخرى للحالات التي تحتاج إلى تدخلات علاجية، أو جراحية متقدمة غير متوفرة بمراكز الرعاية الصحية الأولية.

٤-التخطيط الصحي، وتحديد الأولويات الصحية للمجتمع.

٥-المساهمة في قيادة الفريق الطبي بالمنشآت الصحية التي يعمل بها.

٦-التواصل الفعال والمستمر مع الأفراد، والأسر، والمجتمع.

وحول الخدمات الطبية التي يقدمها طبيب الأسرة:

١-تقديم خدمات الفحص المبكر لبعض الأمراض، مثل: داء السكري، وسرطان القولون، وسرطان الثدي، وغيرها.

٢-علاج الأمراض الشائعة والمعدية، مثل: التهاب الشعب الهوائية، والتهابات المسالك البولية، وغيرها.

٣-علاج ومتابعة الأمراض المزمنة، مثل: الربو، وداء السكري، وارتفاع ضغط الدم، وهشاشة العظام وغيرها.

٤-تشخيص وعلاج أهم الاضطرابات النفسية الشائعة، مثل: حالات الاكتئاب، والقلق، وغيرهما.

٥- تقديم الرعاية الصحية الأساسية للأمهات أثناء فترة الحمل، ويشمل المتابعة، والفحوصات الدورية، وتعزيز التغذية الصحية، وغيرها.

٦- تقديم الرعاية الصحية الأساسية للأطفال؛ مما يسهم في دعم النمو السليم، ويشمل التطعيمات الأساسية، ومتابعة التغذية، وغيرها.