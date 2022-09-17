في مشهد دموي، أطلقت القوات الأمنية الإيرانية، السبت، الرصاص الحي على أهالي مدينة سَقّز في كردستان إيران، مسقط رأس الفتاة مهسا أميني، الذين خرجوا بالمئات وراء جثمانها، مرددين هتافات ضد السلطات والمرشد علي خامنئي، وفقاً لمقطع فيديو متداول على نطاق واسع.

و أُصيب 5 أشخاص في صفوف المشيعين، حيث تجمهر حشد كبير من سكان المدينة، مرددين “العار العار على مرشدنا الحقير”، وذلك بعد مقتل مهسا امينى على يد الشرطة الإيرانية بسبب الحجاب.

َوهتف الكثير ممن وقفوا إلى جانب عائلة الفتاة العشرينية، هتافات باللغة الكردية تدين القتل بسبب القوانين الصارمة، قائلين “القتل بسبب وشاح.. إلى متى سيستمر هذا الذل”.