استعرض الأمن العام ، مساء اليوم السبت، أبرز الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها من مختلف الجنسيات في بعض مناطق المملكة.

وتمكنت الجهات الأمنية في منطقة تبوك من القبض على 7 مواطنين، بعد ظهورهم عبر مقطع فيديو في مشاجرة بينهم، حيث توفّي أحدهم نتيجة إصابته بأداة حادة في رأسه.

كما تم القبض على مواطن مخالف لنظام البيئة في منطقة القصيم؛ لقيامه بقطع أشجار وضبط بحوزته منشـار كهربائي وسلاح ناري وذخيرة.

وتم القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في جازان؛ لقيامه بنقل 10 مخالفين لنظام أمن الحدود من أبناء جنسيته.

وألقت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة، على 53 مخالفاً لنظامي الإقامة والحدود من جنسيات مختلفة بجدة، قاموا بالعمل لحسابهم الخاص بغسل المركبات في الأماكن العامة، وأماكن المجمعات التجارية.

كما تم القبض على 4 مواطنين و3 مقيمين بجدة؛ لارتكابهم حوادث جنائية تمثّلت في: سرقة مركبات من مواقع مختلفة، وتركيب لوحات غير عائدة لها، واستخدامها في سرقة الكيابل الكهربائية.

وألقت الجهات الأمنية في منطقة الرياض القبض على مواطن ارتكب حوادث جنائية تمثّلت في؛ السطو على محال تجارية، والاستيلاء على ما تحويه من بضائع والمتاجرة بها.

وأطاحت الجهات الأمنية بالرياض بمواطن ومقيمين اثنين من الجنسية اليمنية والبرماوية؛ لارتكابهم حوادث جنائية تمثّلت في؛ انتحال صفة غير صحيحة، والسلب باستخدام الأســلحة البيضاء.