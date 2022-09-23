وثق مقطع فيديو لحظة هروب مسؤولي النظام الإيراني المرافقين للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من أسئلة مراسلة إيران إنترناشيونال” بنيويورك.

وسألت المراسلة مرافقي “رئيسي” قائلة: “ما رسالتك لأسرة ‎مهسا أميني، تفخرون بشرطة الأخلاق فلماذا تغطون وجوهكم ؟”.

فيما قام مرافقي الرئيس الإيراني بتغطية وجههم بأيديهم وفروا من المراسلة دون إجابة.

وشهدت إيران خلال الأيام الماضية سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات؛ تضامنا مع الفتاة مهسا أميني ورفضا لوحشية إيران ضد النساء.

وكانت الشابة الإيرانية مهسا اميني والتي تبلغ من العمر 22 عامًا قد توفيت بعد دخولها في غيبوبة؛ بعدما اعتقلتها “شرطة الأخلاق” الإيرانية في وقت سابق بسبب الحجاب.