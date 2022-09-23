استقبل مستشفى النصر بـ محافظة بورسعيد، بمصر جثة لطفلة تدعى مريم هانى محمد فؤاد، وتبلغ من العمر 9 سنوات، والتي لقت مصرعها نتيجة سقوط بيتش باجى على رأسها أمام إحدى المنتجعات السياحية.

وأفاد شهود عيان بأن الطفلة كانت تلهو بسيارة “بيتش باجي” وفوجئوا بسقوطها أسفلها، حيث التصق شعرها الطويل بإطار الـ “بيتش باجي”، لتسحبها السيارة أسفلها وتهشم رأسها.

وعلى الفور تم استدعاء سيارات الإسعاف، حيث حاول طاقم طبي إنقاذ الطفلة لكن توفيت متأثرة بإصابتها بنزيف حاد وتهتك الجمجمة.

والجدير بالذكر أن السلطات قررت فتح تحقيق في الحادث واستدعاء المسؤولين لمعرفة سبب الحادث والوقوف على ملابساته.