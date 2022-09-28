قالت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام إبتسام الشهري، إن ابتعاث طلبة التربية الخاصة من خلال وزارة التعليم يخضع لضوابط وشروط.

وأوضحت إبتسام الشهري:”المرحلة الأولى من عودة بعض المبتعثين من ذوي الإعاقة تشمل الطلبة التابعين لوزارة التعليم من ذوي الإعاقة البسيطة، الذين تكون حالاتهم قابلة للتعلم وتتوفر لهم الخدمات التعليمية والخدمات المساندة اللازمة داخل المملكة، وفق “عكاظ”.

وأشارت إلى أنه تم توفير مراكز متخصصة ذات جودة ومعايير عالمية لخدمة الأفراد من ذوي الإعاقة، حيث تم استقبال الطلبة بعد عودتهم في مدينة سناد للتربية الخاصة بمنطقة مكة المكرمة، ومدينة جمعية تأهيل الإنسانية في عنيزة.

وتابعت أن طاقة تلك المدينة الاستيعابية تصل إلى ما لا يقل عن 1000 طالب وطالبة، يحظون بكامل الرعاية والاهتمام على أيدي كوادر سعودية متخصصة في مجالات التربية الخاصة، يقدمون خدمات تأهيلية ترتكز على 3 ركائز رئيسية من: خدمات تعليمية، متمثلة في مدارس سناد للبنين والبنات للتوحد والإعاقات الفكرية، وخدمات التدخل المبكر من عمر 3 سنوات وحتى 15.