دافعت كاتيا أفيرو شقيقة كريستيانو رونالدو، عن قائد منتخب البرتغال؛ وذلك بعد أن تعرض لانتقادات شديدة من قبل مشجعي البرتغال عقب الخسار أمام إسبانيا.

واتهمت شقيقة “رونالدو” جماهير البرتغال بأنها قاسية وناكرة للجميل، قائلة: ‘كان البرتغاليون يبصقون على الطبق الذي يأكلون منه، لطالما كان الأمر كذلك؛ لهذا السبب عندما يظهر شخص ما من بين الرماد ويغير العقول ، فإنه يزعج الاخرين”.

وتابعت حديثها: “البرتغاليين مرضى وتافهون وبلا روح وجاحدون للجميل، هذا الرجل الذي يجلس على ركبتيه، ليس هناك من يعطيه له يد المعاونة إنه أمر قاسي”.

وأضافت في حديثها عن شقيقها: “ؤونالدو أعطى وأعطى الكثير للمنتخب الوطني. اسمه كريستيانو رونالدو وأفضل لاعب في العالم”.

وخسرت البرتغال مكانها في صدارة المجموعة الثانية بالدرجة الأولى في دوري الأمم، بينما تأهلت إسبانيا بدلاً منها إلى قبل النهائي الذي سيقام العام المقبل.