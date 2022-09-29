استطاعت أول طائرة ركاب تعمل بالكهرباء في العالم أن تنجح في التحليق من مدرج مطار مقاطعة غرانت الدولي في ولاية واشنطن.

ويُشار إلى أن أول طائرة تعمل بالطاقة الكهربائية، انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، بالكامل من ولاية واشنطن الأمريكية، حيث أقلعت من مدرج مطار مقاطعة غرانت الدولي.

ويُذكر أن الطائرة التي تحمل اسم Alice وتصنعها شركة Eviation Aircraft، حلقت لمدة 8 دقائق ووصلت إلى ارتفاع 1066 متر، وبلغت سرعتها 275 كيلومترا بالساعة.

وأفاد غريغوري ديفيس رئيس الشركة الإسرائيلية المصنعة في تصريح لشبكة “سي أن أن” الإخبارية الأمريكية: “بأن هذا حدث تاريخي”.

وتابع في حديثه: “لم نشهد تغيير تقنية الدفع على الطائرة منذ أن انتقلنا من محرك المكبس إلى المحرك التوربيني، كانت الخمسينيات من القرن الماضي هي المرة الأخيرة التي رأيت فيها تقنية جديدة تماما مثل هذه تتحد معا”.

وتبلغ سرعة الرحلة القصوى للطائرة 250 عقدة أو 461 كيلومترا في الساعة، مع العلم أن السرعة القصوى لطائرة من طراز “بوينغ 737” على سبيل المثال هي 588 ميل (946 كيلومترا) في الساعة.

وتأمل الشركة في استخدام المعلومات التي تم جمعها خلال رحلة الثلاثاء لتحديد الخطوات التالية وإمكانية تسليم طائرات تدخل الخدمة بحلول عام 2027.

والجدير بالذكر أن الطائرة استخدمت بطارية تشبه تلك الموجودة في السيارات الكهربائية والهواتف الخلوية، وبعد شحنها لمدة 30 دقيقة، حيث تمكنت “Alice” من الطيران لمدة ساعة واحدة على ارتفاع 3500 قدم.