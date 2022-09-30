عبّر عدد كبير من الناشطين اليمنيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن حزنهم، لرحيل مواطنهم العازف اليمني الشاب أحمد الشيبة.

ويُشار إلى أن الشيبة تعرض لحادث مروري، وصف بـ“المروع“، أثناء عودته إلى منزله، يوم الخميس، بولاية نيويورك الأمريكية، التي انتقل للعيش فيها منذ العام 2012.

ونعى رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، الشيبة، من خلال تغريده له على حسابه في موقع ”تويتر“، قائلا: ”‏برحيل العازف المبدع أحمد الشيبة؛ نفقد شابًا ملهمًا ومكافحًا، وصل إلى أهم مسارح ومسامع العالم، في وقت قياسي، ونخسر اسمًا يمنيًا نعتز به جميعًا، خالص التعازي لأسرته ومحبيه، وتغمده الله بواسع رحمته“.

كما نعى وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني الشيبة قائلاً : ”خبر مؤلم وحزين هو الرحيل المبكر للموسيقار وعازف العود الفنان الشاب أحمد الشيبة، الذي غادر الحياة وهو في أوج عطائه وإبداعه وتألقه، إثر حادث مروري مروع، أثناء عودته لمنزله في مدينة نيويورك التي انتقل للعيش فيها منذ العام 2012“.

وتابع: ”حظى الشاب أحمد الشيبة، بشعبية وحضور كبيرين في الساحة الفنية اليمنية، واشتهر بمهاراته كعازف عود نجح في تطويع آلته الشرقية لعزف ألحان وأغان غربية وعالمية.”

وفي السياق، رثا العديد من اليمنيين، بشكل كبير وعلى نطاق واسع، رحيل الفنان الشاب أحمد الشيبة، معبرين عن أسفهم وحزنهم وصدمتهم إزاء ذلك.

وقال الكاتب جمال طه: ”‏كنت أشعر دائما أنه صديقي، رغم أننا لسنا كذلك، هذا الشعور ليس لي فقط، بل يشاركني فيه الكثير من الناس، الذين عرفوا أحمد من خلال أعماله المدهشة، وموهبته الكبيرة“.

وأضاف: ”غادرنا فجأة أحمد الشيبة، وترك لنا ألم وصدمة الفراق، الألم الحقيقي الكامل الذي لا نشعر به، إلا حين يرحل عنا أقرب أصدقائنا“.

والجدير بالذكر أن أحمد الشيبة، يحظى بشعبية وحضور كبيرين في الساحة الفنية اليمنية، واشتهر الشيبة بإعادة توزيع الموسيقى والأغاني العالمية على آلة العود وأبرزها موسيقى أغنية أديل hello .