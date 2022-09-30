كشف محمد باقر بختيار أحد كبار قادة الحرس الثوري الإيراني أثناء الحرب العراقية الإيرانية، عن مفاجأة بشأن قضية وفاة الشابة الكردية مهسا أميني.

وصرح “باقى” بأن نتائج فحوصات الطب الشرعي، دخلت أميني في غيبوبة وتوفيت بسبب ضربات على الجمجمة.

كما أوضحت الفحوصات أنه تم استئصال الطحال التالف للفتاة من جسدها، بعد نقلها إلى مستشفى كسرى بسبب نزيف داخلي لتتحسن حالتها وسقطت الفتاة في غيبوبة بسبب إصابات في جمجمتها، بحسب “العربية”.

وشهدت إيران خلال الفترة الماضية سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات؛ تضامنا مع الفتاة مهسا أميني ورفضا لوحشية إيران ضد النساء.

ويأتي ذلك على خلفية وفاة شابة إيرانية تبلغ من العمر 22 عامًا بعد دخولها في غيبوبة؛ بعدما اعتقلتها “شرطة الأخلاق” الإيرانية في وقت سابق.