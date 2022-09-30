أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، هل يجوز الزيادة على رسوم المعاملات مقابل خدمة إنهائها

وقال “الخضير “عبر حسابه الشخصي في تويتر :” إذا طلب مني شخص أن أسعى له في إنهاء بعض معاملاته بحكم أن لدي معارفَ في تلك الدائرة، وأنا أستحي أن أطلب منه سعيًا مقابلاً لهذا الجهد، فهل لي أن أزيد مقابل أتعابي مع رسوم المعاملات الأساسية دون أن أخبره”.

وأضاف:” لا يجوز لك أن تأخذ عليه شيئًا إلا بعد إخباره والاتفاق معه على قدر الأجرة، إذا كنت لا تعمل في هذه الدائرة، أما إذا كنت تعمل في هذه الدائرة فتكون رِشوة حينئذٍ.”

وتابع :” أما إذا كنت لا تعمل في الدائرة وتسعى له فلك أن تأخذ أُجرة المثل بعلمه؛ لئلا يظن أنك محسن إليه وأنت في الواقع غير محسن، إنما محسن إلى نفسك؛ لأنك أخذت الأجرة، فلا بد من إخباره حينئذٍ والاتفاق معه.”