علقت الطبيبة الاستشارية والكاتبة الإعلامية لمياء البراهيم على تغريدة طبيب سعودي بشأن تشبيهه المستشفيات بأنها أصبحت أقرب ما يكون إلى قاعات أفراح ، في إشارة منه إلى مبالغة الكوادر الصحية بالمظهر الخارجي.

وبدأت “البراهيم” تعليقها بأن وصف الطبيب الغامدي مبلغ فيه مؤكدة أن الكوادر الصحية تطبق النظام وفقاً للائحة الذوق العام فضلاً عن السياسات الأخلاقية ونوعية ارتداء الزي التي تلزم الموظفين داخل المنشأة .

وتابعت أن النساء اللاتي دخلن القطاع الصحي في زمن التشدد الديني كانت التي تكشف وجهها يقال عليها كلام غير لائق ، وهذا الفكر القديم الذي تصدى إليه ولي العهد لابد من إيقاف كل ما يعيقه.

وأضافت أن المنشآت الصحية مكشوفة ويمكن للناس دخولها، لكن موضوع شيطنة الممارسة الصحية وإظهارها بأنها مبتذلة لا يجب أن يمر بهذه الطريقة.