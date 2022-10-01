كشفت أم يوسف والدة الطفل البالغ من العمر 6 سنوات، المصاب بالتوحد والمعنف على يد وافدة عن تفاصيل الواقعة المؤثرة.

وقالت السيدة :” كانت البداية عندما تواصلت مع إحدى الأخصائيات لمساعدة ابني في علاجه وبعدها ذهبت إليها في بيتها ووجدت عندها أكثر من طفل تقوم أيضا على مساعدتهم في العلاج”.

وأضافت ” ذهب ابني لأول جلسة وكان الوضع جيد، في ثاني جلسة لاحظت احمرار بأذنه ولكن ما شكيت، بعدها في إحدى الجلسات اتصلت بي المعالجة وقالت لي بأن ابني مريض “.

وتابعت” ذهبت إلى منزلها وأخذت ولدي ثم قمت بفتح ملابس ابني وجدت أكثر من كف على وجهه وكدمات بأذنه وكدمات على صدره وكأنه أثر ضرب بالسلك، قمت بالاتصال بها وسألتها عما فعلته بابني ولكنها أنكرت فقمت بالتوجه لمركز الشرطة لعمل محضر “.