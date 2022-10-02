اختتمت اليوم الأحد، فعاليات “المنتدى الدولي لاستدامة القهوة السعودية” الذي نظمته وزارة الثقافة في مدينة جازان خلال الفترة من 1 إلى 2 أكتوبر، تزامناً مع اليوم العالمي للقهوة.

وخلص المنتدى إلى تخصيص يوم للقهوة السعودية يحتفي به المجتمع السعوديين، والنظر في تأسيس مجلة إلكترونية للقهوة السعودية، بالإضافة إلى التوصية بأهمية تخصيص جائزة سنوية لأفضل الجهود المساهمة في تحقيق تطلعات قطاع القهوة السعودية.

وتعد القهوة ثاني أكبر سلعة متداولة في العالم بعد النفط، فقد بلغت قيمة سوق القهوة العالمية 102 مليار دولار أمريكي عام 2020 م. ومن المتوقع أن يواصل سوق القهوة النمو ليصل إلى معدل 4.28 % خال الفترة 2022 – 2026.