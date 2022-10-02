أعلنت الجمعية الخيرية إكرام المسنين اكتمال مشروع منتجع إكرام في الباحة، ليكون أول منتجع للمسنين في المملكة.

وذكر المدير التنفيذي لجمعية، عبدالرحمن أبو رياح، أن بداية المشروع كانت في عام 1440هـ، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأضاف أن منتجع إكرام يضم مسرح يستهدف الاستفادة من خبرات كبار السن ونقل خبراتهم للجيل الجديد، كما أن المنتجع به أقسام خاصة للرجال وأخرى للنساء، والمرحلة القادمة للزوجين.

بالتزامن مع اليوم العالمي لكبار السن.. #إكرام تعلن اكتمال مشروع منتجع إكرام الوطني بالباحة .. هنا تفاصيل نشأة المنتجع @ikramalbaha#برنامج_سيدتي #روتانا_خليج pic.twitter.com/881cUM3b3O — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 2, 2022

عبدالرحمن أبو رياح – المدير التنفيذي لجمعية إكرام المسنين : منتجع #إكرام يستهدف الاستفادة من خبرات كبار السن ونقل خبراتهم للجيل الجديد@ikramalbaha#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/vUhIoBOTPq — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 2, 2022