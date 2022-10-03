قامت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، بالتراجع عن قرارها بخفض ضريبة الدخل على الأثرياء.

ويُشار إلى أن قرار الحكومة البريطانية، جاء بعد 10 أيام فقط على الإعلان عن موازنة أثارت الفوضى في الأسواق، وانتقادات حادة على وقع تدني سعر الجنيه الإسترليني.

وقال كواسي كوارتينغ، وزير المال في الحكومة البريطانية الجديدة؛ عبر تغريدة على حسابه الرسمي: “إنه لن يمضي قدمًا” في إلغاء أعلى معدل لضريبة الدخل البالغة 45%، مضيفًا أنها باتت مصدرًا “لتشتيت الانتباه”.

وأضاف: “واضح أن إلغاء الضريبة البالغة 45% بات سببًا لتشتيت الانتباه عن مهمتنا الأولى المتمثلة بالتصدي للتحديات التي تواجه بلدنا ونتيجة لذلك؛ أعلن بأننا لن نمضي قدمًا بإلغاء الضريبة”.

ويُذكر أن القرار جاء بعدما عبّر الوزيران السابقان غرانت شابس ومايكل غوف عن القلق إزاء اقتطاعات ضريبية غير ممولة، كشف عنها كوارتينغ في ميزانيته المصغرة المثيرة للجدل في 23 سبتمبر.

والجدير بالذكر أن كوارتينغ قد اقترح إلغاء الضريبة البالغة 45% على البريطانيين الذين يتجاوز دخلهم السنوي 150 ألف جنيه استرليني (167,400 دولار).