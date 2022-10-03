أقامت جمعية حماية الملكية الفكرية ( حماية )

احتفالية باليوم الوطني السعودي 92 تحت شعار هي لنا دار تحت عنوان : الملكية الفكيرة ودورها في حماية الهوية الوطنية ، بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية ومركز الحوار الوطني ، حيث تم إقامتها في مقر مركز الحوار الوطني بالرياض .

وابتدأ الحفل بالسلام الوطني ومن ثم بكلمة ترحيبية لرئيس مجلس إدارة الجمعية المستشار محمد بن عبدالله السلامة، أشار فيها إلى أن هذا اللقاء فرصة ليست فقط للأشخاص المهتمين بشأن الملكية الفكرية بل فرصة لأولئك الأشـــخاص الباحثين عن فرص خلاقة والراغبين في زيادة المعرفة والإدراك

أيضا بالهوية والشـــعارات الوطنية والتجارية المتصلة بالملكية الفكرية وأهميتها في حياة الأفراد والدول.

كما شارك في الحفل عدد من المسؤولين وأعضاء الجمعية وقد ألقى الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان

نائب الرئيس والأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني كلمة بهذة المناسبة.

وألقى المهندس سامي بن علي السديس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للسياسات والشركات كلمته كما شارك عدد من الأساتذة في الجلسة الحوارية المنعقدة .

من جانبه ألقى الدكتور عبدالله الحريري قصيدة شعرية بعنوان اليوم الخالد للوطن لقيت استحسان الحضور .

ثم ألقت المدير التنفيذي المكلف للجمعية الدكتورة عاليه محمد المعجل كلمة تضمنت مســـيرة جمعية حماية للفتره الماضية حيـــث اكملت جمعية حماية الملكية الفكرية السنه التأسيســـية وفي إطار انطلاق خدماتها في الملكية الفكرية مع بداية العام

بمشيئة الله .

ُ كما يجدر بالذكـــر أن جمعية حماية الملكية الفكرية تعنى بالتوعية وحماية الملكية الفكرية وحفظ الحقوق وتساهم في إعداد الدراسات والأبحاث في مجال حماية الملكية الفكرية .

كما تواجـــد ضمن الاحتفالية معرض مصاحب لفنانات وفنانين تشـــكيليين وقد اختتم الحفل بالتكريم للمشاركين جميعا .