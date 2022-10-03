وجه استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، نصيحة للأبناء بخصوص أباءهم كبار السن.

وقال النمر: “لا تتركوا والدكم كبير السن الذي يعاني من أمراض متعددة يعيش في البر مع حلاله، لأنه عُرضة للمضاعفات ولا يوجد حوله من يقوم بإسعافه إذا احتاج”.

وفي سياق آخر وجه النمر رسالة للزوجات اللاتي يعاني أزواجهم من مرض السكري، قائلا: “كما تعلمين زوجك مريض سكري ويحتاج إهتمام بوجباته من شريكة حياته، تدرين اليوم جاه هبوط في السكر وكاد يغمى عليه، والسبب أنه ما أفطر ولاتغدّى،اِكْسَبي أجْرَه وساعديه في تنظيم وجباته”.