تعرض لاعب فريق كيمي لايبزيغ لواحدة من اسوأ الإصابات على الإطلاق، وذلك بدوري الدرجة الرابعة الألماني بكرة القدم.

وتفصيلا، فشل أحد لاعبي فريق “كيمي لايبزيغ” بتخفيف سرعته وارتطم رأسه بقوة بالجدار الإسمنتي بجانب المستطيل الأخضر.

وجاء ذلك عندما تحامل على نفسه لإخراج الكرة إلى رمية تماس، حارما الخصم من ركلة ركنية.

وتدخل الطبي على الفور بالملعب لإنقاذ اللاعب، وذهب بعدها اللاعب البالغ 24 عاما إلى مقاعد البدلاء مشيا على قدميه.

وتم نقل اللاعب لاحقا إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية، قبل أن يؤكد النادي أنه بخير وسيعود قريبا للمشاركة مع فريقه.