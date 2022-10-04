أقدمت عروس على الانتقام من عائلة عريسها التي حاولت التحكم بها، وذلك عن طريق ارتدائها ثوب زفاف رخيص الثمن باللون الأسود خلال حفل الزفاف.

وتفصيلا، أوضحت العروس أن أهل زوجها حاولوا عمداً عرقلة ترقيتها في العمل؛ وذلك في محاولة لإجبارها على الاستماع إلى مطالبهم بشأن يوم زفافها.

ودفعت تصرفات عائلة زوجها لمحاولتها الانتقام منه بارتداء فستان أسود رخيص في يوم زفافها، قبل أن تدفع مبلغاً ضخماً مقابل فستان عمل فاخر نكاية بهما.

كما حرصت أن يعرف والدا العريس وجميع افراد العائلة والأصدقاء أنها أنفقت الكثير من المال على ثوب العمل، فيما أنفقت مبلغاً لا يكاد يذكر على ثوب الزفاف.