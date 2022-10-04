أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، مرسوما يؤكد رسميا “استحالة” إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه أبقى الباب مفتوحا لإجراء محادثات مع روسيا.

وأضاف المرسوم رسمية تصريحات أدلى بها زيلينسكي يوم الجمعة بعدما أعلن الرئيس الروسي ضم أربع مناطق تحتلها بلاده في أوكرانيا، وهو إجراء وصفته كييف والغرب بأنه مهزلة غير قانونية.

وصرح زيلينسكي الجمعة: “إنه (بوتين) لا يعرف معنى الكرامة والشرف، ولذلك فإننا مستعدون للحوار مع روسيا، لكن مع رئيس آخر لروسيا”.

ورد الكرملين بالقول إن “عمليته العسكرية الخاصة” في أوكرانيا لن تنتهي إذا استبعدت كييف الدخول في محادثات، ولفت إلى أن “التفاوض يتطلب جانبين”.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: “إما سننتظر أن يغير الرئيس الحالي موقفه أو سننتظر الرئيس المقبل لتغيير موقفه لصالح الشعب الأوكراني”.