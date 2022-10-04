قال علي البلوي، مدرب متخصص بريادة الأعمال ودراسات الجدوى والإعلام الرقمي، إن أي شخص يصور منتج أو شركة تجارية أو جهة من خلال منصات التواصل الاجتماعي سيكون معرض للغرامة.

ولفت “البلوي” إلى أن خدمة موثوق تتيح للمسوقين تسويق منتجاتهم بشكل نظامي وبتنظيم أكثر، مضيفا أن رخصة موثوق تصدر للأفراد وليست للأسر المنتجة.

وأشار إلى أنه يمكن لهذه الأسر أن تضع حساب لها وتعرض منتجاتها دون أن تتخذ أسماء أشخاص، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأكد أن أي أمر يتم من خلاله التسويق يحتاج إلى رخصة موثوق بما في ذلك وضع تغريدة بها اسم شركة داعمة، كما يجب على أي شخص خارج المملكة ويرغب في تقديم خدماته إلى المملكة أن يحصل على رخصة موثوق.

ولفت إلى أنه في حال كان المعلن أجنبي فيجب أن تحرص الشركات داخل المملكة على حصوله على الرخصة قبل التعامل معه تجنبا لأي عقوبات.

علي البلوي – مدرب متخصص بريادة الأعمال ودراسات الجدوى و الإعلام الرقمي: أي شخص يصور منتج أو شركة تجارية أو جهة من خلال منصات التواصل سيكون معرض للغرامة @ali1_balawi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/gkLGG9ScqR — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 4, 2022

علي البلوي – مدرب متخصص بريادة الأعمال ودراسات الجدوى و الإعلام الرقمي: الأسر المنتجة ليست من الجهات المسئولة عن استخراج رخصة #موثوق @ali1_balawi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/8I7yu7A0Wd — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 4, 2022

علي البلوي – مدرب متخصص بريادة الأعمال ودراسات الجدوى و الإعلام الرقمي: أي أمر يتم من خلاله التسويق يحتاج إلى رخصة #موثوق @ali1_balawi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/r15Mmz1Mx1 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 4, 2022

علي البلوي : أي شخص يقدم خدمات إعلامية للشركات داخل المملكة أو الأفراد لابد أن يكون لديه رخصة #موثوق سواء كان داخل المملكة أو خارجها @ali1_balawi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/1vODiafgqJ — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 4, 2022