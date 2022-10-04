أوضح استشاري النمو والسلوك لدى الأطفال الدكتور حسين الشمراني أن الطفل الذي يتعرض للتحرش أو التنمر الجنسي قد يصبح في المستقبل متنمرا أو متحرشا.

وأكد الشمراني أنه في حال لم يشعر الطفل بالأمان والحب والحنان سيكون أكثر عرضه إلى الاضطرابات النفسية والقلق والاكتئاب ومحاولة إيذاء الذات عند الكبر.