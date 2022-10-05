أقر البرلمان الأوروبي، قانون جديد أقره المشرعون بالاتحاد الأوروبي بالإجماع، لإلزام كافة الأجهزة الإلكترونية على استخدام شاحن طاقة شائع ومتداول، الأمر الذي يجبر شركة أبل الأمريكية على تغيير شواحنها.

ويجبر القانون الجديد، كافة الشركات المنتجة للهواتف والأجهزة اللوحية والكاميرات، بأن تجهّز منتجاتها المباعة داخل دول الاتحاد الأوروبي بمنافذ شحن من نوع USB-C بحلول عام 2024 م.

وأوضح الخبراء، أنه في حالة تمرير القانون بصيغته النهائية، فيمكن لمستخدمي أجهزة ومنتجات شركة “أبل” في الاتحاد الأوروبي، أن يقوموا بشحنها باستخدام شواحن لشركات أخرى مثل سامسونج، بديلاً عن شواحنLightning المستخدمة حالياً.