قامت الشرطة البريطانية بفتح تحقيقًا في مقطع فيديو صادم تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشمال ويلز، لسيدة تضحك بينما تعطي طفلة صغيرة فودكا لتشربها.

وظهرت السيدة التي تقيم في شمال ويلز في مقطع الفيديو وهي تضحك بينما تسقي الطفلة خمرًا.

وحظى مقطع الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تيك توك، انتقادات واسعة خاصة من سكان شمال ويلز الذين شاهدوا الطفلة تسعل بشدة بسبب الفودكا.

وأفادت قوات الشرطة البريطانية بأن الخدمات الاجتماعية تتولى حماية الطفلة حالياً بعدما أثار الفيديو التي ظهرت به موجة غضب عارمة.

وقالت قوات الشرطة في منشور على منصات التواصل الاجتماعي: «نحن على علم بمقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يبدو أنه يشتمل على شخصية بالغة تعطي طفلة صغيرة الكحول».

وأضافت : «يرجى التأكد من أننا نعمل حاليًا جنبًا إلى جنب مع الخدمات الاجتماعية، وقمنا بحماية الطفلة، ونواصل التحقيق في الأمر، وليس لدينا مخاوف أخرى بشأن الطفلة، ونود أن نشكركم لإبلاغنا بمخاوفكم، ولدعمكم في ضرورة إجراء التحقيق».

وجاء من بين التعليقات، تعليقًا لناشط يقول: «أمثالك لا يستحقون الأطفال، أتمنى أن يجد أسرة تعتني به بشكل لائق، النظرة على وجه طفلها مفجعة، الطفلة المسكينة تستحق أفضل بكثير.